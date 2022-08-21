російські пропагандисти лякають ударами по Києву

російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень у Києві.

Матеріал, що вийшов після підриву доньки "ідеолога путіна" Олександра Дугіна під назвою "Російська відповідь за вбивство Даши Дугіної, всього три слова - Київ здригнеться".

В статті натякають, нібито Україна винна у вбивстві пропагандистки і цитують головну пропагандистку рф маргариту симоньян.

"Центри прийняття рішень! Центри прийняття рішень!! Центри прийняття рішень!", - написала вона в Telegram.