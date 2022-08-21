ПОЛІТИКА НОВИНИВ статті наведені адреси будівель Служби безпеки України, адміністрації президента та Головного управління розвідки міністерства оборониПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
російські пропагандисти лякають ударами по Києву
російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень у Києві.
Про це свідчить стаття в пропагандистському виданні "Царьград".
Матеріал, що вийшов після підриву доньки "ідеолога путіна" Олександра Дугіна під назвою "Російська відповідь за вбивство Даши Дугіної, всього три слова - Київ здригнеться".
В статті натякають, нібито Україна винна у вбивстві пропагандистки і цитують головну пропагандистку рф маргариту симоньян.
"Центри прийняття рішень! Центри прийняття рішень!! Центри прийняття рішень!", - написала вона в Telegram.
У цьому ж матеріалі оприлюднюються координати будівель державних органів України.
Зокрема, член окупаційної Головної ради Військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов поділився адресами будівель Служби безпеки України, адміністрації президента та Головного управління розвідки міністерства оборони.
"Почати можна з трьох київських адрес: вул. Банкова, 11; вул. Володимирська, 33; вул. Електриків, 33", – написав Рогов.
Як раніше повідомляв iPress, у Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому перебувала Дар'я Дугіна - дочка громадського діяча Олександра Дугіна, якого називають "ідеологом путіна", дівчина загинула на місці.
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21 08 2022 12:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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