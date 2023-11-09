російські протикорабельні ракети, придбані "Хезболлою", посилюють загрозу для ВМС США – Reuters

Видання зазначає, що минулого тижня лідер "Хезболли" Сайєд Хасан Насралла попередив Вашингтон, що його угруповання підготувало щось для кораблів США, розміщених у регіоні.

В розпорядженні афілійованого з Іраном угрупування "Хезболла" можуть бути російські протикорабельні ракети "Яхонт" (вони ж П-800 "Онікс"), якими вони можуть погрожувати флоту США у Середземному морі.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що минулого тижня лідер "Хезболли" Сайєд Хасан Насралла попередив Вашингтон, що його угруповання підготувало щось для кораблів США, розміщених у регіоні.

Два джерела в Лівані, знайомі з арсеналом підтримуваного Іраном угруповання, кажуть, що він мав на увазі ракети "Яхонт" російського виробництва з радіусом дії 300 км.

Звіти ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що Хезболла придбала ці ракети у Сирії. Одне з джерел повідомило, що протикорабельні можливості "Хезболли" надзвичайно розвинулися з 2006 року.

"Є "Яхонт", і, звичайно, є ще інші речі, крім нього", - сказало джерело, не уточнюючи подробиць.

Джерело додало, що використання цієї зброї "Хезболлою" проти ворожих військових кораблів означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну.

Троє нинішніх і один колишній чиновник США заявили, що "Хезболла" створила вражаючий набір зброї, включаючи протикорабельні ракети.

"Ми, очевидно, приділяємо цьому багато уваги… і ми серйозно ставимося до того, які можливості вони мають", - сказав один із чиновників.

П-800 "Онікс" (експортне найменування - "Яхонт") - радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії.

Крім того, може застосовуватись і проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена.

Максимальна швидкість: 884 м/с (М = 2,6, або 3182 км/год на висоті);

Швидкість біля поверхні: М = 2 (2448 км/год);

Дальність: від 120 до 300 км залежно від висоти (експортна версія "Яхонт").

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики Хамас вторглися у населені пункти Ізраїлю з боку Сектору Газа. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.