російські протикорабельні ракети, придбані "Хезболлою", посилюють загрозу для ВМС США – Reuters
В розпорядженні афілійованого з Іраном угрупування "Хезболла" можуть бути російські протикорабельні ракети "Яхонт" (вони ж П-800 "Онікс"), якими вони можуть погрожувати флоту США у Середземному морі.
Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що минулого тижня лідер "Хезболли" Сайєд Хасан Насралла попередив Вашингтон, що його угруповання підготувало щось для кораблів США, розміщених у регіоні.
Два джерела в Лівані, знайомі з арсеналом підтримуваного Іраном угруповання, кажуть, що він мав на увазі ракети "Яхонт" російського виробництва з радіусом дії 300 км.
Звіти ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що Хезболла придбала ці ракети у Сирії. Одне з джерел повідомило, що протикорабельні можливості "Хезболли" надзвичайно розвинулися з 2006 року.
"Є "Яхонт", і, звичайно, є ще інші речі, крім нього", - сказало джерело, не уточнюючи подробиць.
Джерело додало, що використання цієї зброї "Хезболлою" проти ворожих військових кораблів означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну.
Троє нинішніх і один колишній чиновник США заявили, що "Хезболла" створила вражаючий набір зброї, включаючи протикорабельні ракети.
"Ми, очевидно, приділяємо цьому багато уваги… і ми серйозно ставимося до того, які можливості вони мають", - сказав один із чиновників.
П-800 "Онікс" (експортне найменування - "Яхонт") - радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії.
Крім того, може застосовуватись і проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена.
Максимальна швидкість: 884 м/с (М = 2,6, або 3182 км/год на висоті);
Швидкість біля поверхні: М = 2 (2448 км/год);
Дальність: від 120 до 300 км залежно від висоти (експортна версія "Яхонт").
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики Хамас вторглися у населені пункти Ізраїлю з боку Сектору Газа. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.