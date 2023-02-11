російські ракетні обльоти території НАТО навряд чи спровокують ескалацію - ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають малоймовірним, що російські ракетні облети території НАТО спровокують ескалацію, адже президент рф володимир путін не бажає ризикувати прямим конфліктом з НАТО.

Військові аналітики заявили: що російські сили випустили дві крилаті ракети з Чорного моря, які перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти в повітряний простір України.

Довга російська кампанія ракетних ударів у рамках незаконного вторгнення в Україну продовжуватиме створювати периферійні ризики за межами України, такі як ці обльоти або ризик інцидентів з ППО, йдеться в звіті ISW.

За оцінкою Інституту, НАТО повністю контролюють свої дії і ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні польоти російських літаків або інші провокації.

ISW з високою впевненістю оцінюває, що путін не прагне війни з НАТО і навряд чи безпосередньо ризикууватиме ескалацією. Також там мовиться, що російські заяви про масштаби та ефективність ударів перебільшені порівняно з офіційними українськими заявами, і російські сили продовжують витрачати і без того обмежені запаси високоточної зброї для таких ударів.