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Невдачі росіян під Вугледаром це ще один привид для критики командування рф — ISW

11 лютого 2023, 10:04
Невдачі росіян під Вугледаром це ще один привид для критики командування рф — ISW
Невдала спроба наступу на Вугледар у Донецькій області свідчить про низький рівень підготовки мобілізованих росіян, заявили аналітики Інституту вивчення війни.

В звіті військові експерти ISW написали, що російські блогери Telegram-каналу вхопилися за кадри з поразкою, аби почати критикувати військове керівництво рф. Блогери стверджують, що командири, які керували атаками 155-ї морської піхотної бригади на Павлівку в листопаді минулого року, тепер відповідальні за штурм Вугледара. Вони заявляють, що командири продовжують припускатися тих же помилок, які дорого обходяться. Один з російських блогерів заявив, що командувач Східного угруповання військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов несе відповідальність за російські тактичні невдачі навколо Вугледара.

Проте військові аналітики інституту впевнені, що російські війська застосовують вкрай дисфункціональну тактику, яка свідчить про те, що 155-та бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано підготовлених мобілізованих, ніж про погане командування.

"Російські блогери, ймовірно, звинуватили російських командирів, щоб применшити той факт, що погана системна підготовка мобілізованих росіян, швидше за все, й надалі буде призводити до подібних тактичних невдач по всій території України. Ймовірно, блогери регулярно звинувачують командирів у відповідальності за тактичні невдачі, аби загальну відповідальність за військові невдачі в Україні перекласти з російських збройних сил як інституції на окремих осіб", – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступ росії завершиться до квітня і не буде успішним – ISW.

ISWвійна

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