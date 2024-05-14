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ПОЛІТИКА

путін готується до довгої війни краще, ніж інші – Bloomberg

14 травня 2024, 14:33
путін готується до довгої війни краще, ніж інші – Bloomberg
Фото: ria.ru
Призначення кремлем економіста на посаду керівника оборонного відомства є ознакою серйозних намірів.

владімір путін добре знає подвійну загрозу, яка спіткала деяких його попередників у кремлі, від царя Миколи II до Михайла Горбачова: одна з них — розпочати й програти війну, інша — обвалити економіку. Його рішення замінити некомпетентного міністра оборони на ефективного економіста має на меті застрахуватися від обох загроз, що може заспокоїти путіна і його оточення, але нікого іншого.

Про це повідомляє Bloomberg.

Призначення Андрєя Бєлоусова на посаду міністра оборони є особливо небезпечною комбінацією, оскільки його завданням буде поставити російську військову машину на більш стійку основу, в той час як країною продовжує правити людина, керована грандіозними ідеями. Це вимагає переосмислення як від України та інших колишніх підданих москви, так і від Заходу.

Наразі путін повністю зайнятий відновленням контролю над Україною, але у нього є незавершені справи в Прибалтиці, на Кавказі та в Молдові. Він також прагне відновити свій вплив на Балканах і в Центральній Європі, а також послабити інші держави, одночасно посилюючи свою власну.

"Чим більшого успіху він досягне, тим більшу частину цієї незавершеної справи він візьме на себе", — вважає Bloomberg.

Для так званих реалістів це те, з чим Захід має змиритися. Але це відверто легковажний підхід, який не визнає, що колишні піддані росії, які не бажають цього, теж мають право голосу, а не просто є маріонетками Заходу в грі наддержав. Цілі путіна — це запорука регіональної нестабільності.

Для путіна це доля, борг, який він має перед своїми попередниками в Кремлі. Європейські лідери лише починають усвідомлювати, що означає це бачення, тоді як у США політика щодо росії занадто переплелася з внутрішньою політикою, щоб знову стати цілеспрямованою. Лідерам в обох регіонах потрібно буде так само зосередитися на розбудові оборонних сил, необхідних для стримування путіна.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Литвиненко назвав майбутнього очільника російського МО Андрєя Бєлоусова досвідченим менеджером, який може забезпечити довготривале протистояння на виснаження. Литвиненко прокоментував також наявність у росії радянських запасів зброї, наголошуючи, що вони "величезні, але обмежені". За умови теперішньої інтенсивності ведення війни танків та бронетехніки агресору вистачить ще на півтора року. 

війнаВладімір Путінросія загроза

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