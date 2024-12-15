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російські солдати сидять без води та їжі в Сирії – ГУР

15 грудня 2024, 15:58
російські солдати сидять без води та їжі в Сирії – ГУР
Ймовірно, кремль домовився про збереження своєї кількатисячної військової сили на двох сирійських базах.

На початку грудня почалось виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії, яке триває і досі, але на деяких маршрутах відхід росіян супроводжують збройні угруповання опозиційних сил.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України. 

Розвідники пишуть, що серед російських солдатів є розмови, ніби москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі. 

"Йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців", - написали в ГУР. 

Також за даними української розвідки, на вказаних базах і на російських кораблях в Сирії є проблеми з питною водою та продовольством і тому залишики угруповання росії очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі. 

"14 грудня 2024 року були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД з Чкаловска до Хмейміма", - заявили в розвідці. 

Нагадаємо, що після повалення режиму путінського друга Башара Асада, російські війська почали виводити кораблі з бази в Тартусі і перекидати залишки озброєння літаками з Хмейміма. Зокрема. 

Ще 8 грудня з Тартуса в Середземне море вийшли фрегат "Адмирал Григорович" чорноморського флоту рф і вантажне судно "Инженер Трубин" північного флоту рф.

Також відомо, що Асад із сім’єю втік до рф. 

Раніше сім'я Асада скупила в росії нерухомості на $40 млн.

 

Сиріяармія рф

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