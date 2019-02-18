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Російські спецслужби готують атаки на 20 храмів УПЦ МП, - СБУ

Для виконання підпалів та нападів на храми шукають місцевих жителів, яким обіцяють платити кошти
Служба безпеки заявляє, що спецслужби Російської Федерації готують напади на 20 храмів Московського патріархату на території України.
Російські спецслужби готують атаки на 20 храмів УПЦ МП, - СБУ Фото: ssu.gov.ua

"Акції готуються по всій Україні. Ми отримали план, погоджений з російськими кураторами у Ростовській області. Цей план дійсний, там перерахована велика кількість –  20 фактично – об’єктів, які планується атакувати в Україні", - заявив голова СБУ Василь Грицак.

За словами Грицака, для виконання підпалів та нападів на храми шукають місцевих жителів, яким обіцяють платити кошти.


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Він оприлюднив список з переліком храмів, на які треба вчинити напади, з розцінками у російських рублях.  

За словами голови СБУ, до організації нападів на храми причетний колишній співробітник СБУ Єгор Соболєв. 

Грицак також розповів, що СБУ встановила і затримала виконавців підпалу храму у Запоріжжі, а також встановила замовника нападу.

"Замовником є Артем Тимченко, який у 2014 році виїхав на окуповану територію, де переховується від правоохоронних органів і тісно співпрацює з так званим "МДБ" так званої "ДНР"", - розповів Грицак. 

Він також продемонстрував короткі записи розмов між Тимченком та іншим співзамовником злочинів Андрієм Кузьменком.

Нагадаємо, що в Запоріжжі затримали трьох осіб – двох виконавців та організатора – при спробі підпалити храм УПЦ МП у Дніпровському районі міста 16 лютого.

 
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18 02 2019 17:45
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