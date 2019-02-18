Російські спецслужби готують атаки на 20 храмів УПЦ МП, - СБУ
"Акції готуються по всій Україні. Ми отримали план, погоджений з російськими кураторами у Ростовській області. Цей план дійсний, там перерахована велика кількість – 20 фактично – об’єктів, які планується атакувати в Україні", - заявив голова СБУ Василь Грицак.
За словами Грицака, для виконання підпалів та нападів на храми шукають місцевих жителів, яким обіцяють платити кошти.
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Він оприлюднив список з переліком храмів, на які треба вчинити напади, з розцінками у російських рублях.
За словами голови СБУ, до організації нападів на храми причетний колишній співробітник СБУ Єгор Соболєв.
Грицак також розповів, що СБУ встановила і затримала виконавців підпалу храму у Запоріжжі, а також встановила замовника нападу.
"Замовником є Артем Тимченко, який у 2014 році виїхав на окуповану територію, де переховується від правоохоронних органів і тісно співпрацює з так званим "МДБ" так званої "ДНР"", - розповів Грицак.
Він також продемонстрував короткі записи розмов між Тимченком та іншим співзамовником злочинів Андрієм Кузьменком.
Нагадаємо, що в Запоріжжі затримали трьох осіб – двох виконавців та організатора – при спробі підпалити храм УПЦ МП у Дніпровському районі міста 16 лютого.
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