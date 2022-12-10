НОВИНИРішення вступить в силу з 8 квітня 2023 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
російські судна не пускатимуть до портів ЄС
Фото: Естонська транспортна адміністрація
Нові санкції Євросоюзу забороняють суднам, сертифікованим російським морським регістром судноплавства, заходити до портів та шлюзів держав-членів ЄС після 8 квітня 2023 року.
Про це повідомляє прес-служба Транспортного департаменту Естонії.
Обґрунтовано це рішення тим, що 7 жовтня Рада Європейського союзу прийняла постанову у зв'язку з військовою діяльністю росії в Україні, згідно з якою запроваджуються додаткові обмежувальні заходи для суден, які перебувають у російському морському регістрі судноплавства.
Усі свідоцтва, видані Російським морським регістром від імені держави-члена ЄС до 7 жовтня 2022 року, мають бути анульовані, а їхня дія призупинена до 8 квітня 2023 року відповідною державою ЄС.
Держави-члени, які уповноважили Російський морський регістр повністю або частково проводити перевірки та огляди, пов'язані з виданими згідно із законом свідоцтвами, а також за необхідності видавати або оновлювати відповідні свідоцтва, мають відкликати ці доручення до 5 січня 2023 року.
До відкликання зазначених повноважень держави-члени ЄС не повинні дозволяти Російському морському регістру виконувати чи делегувати йому завдання, які можуть виконувати визнані Євросоюзом організації відповідно до приписів з морської безпеки, у тому числі проводити перевірки та огляди, пов'язані з виданими законними свідоцтвами, а також видавати, схвалювати чи оновлювати відповідні свідоцтва.
Департамент поліції та прикордонної охорони перевірятимуть, чи сертифіковано судно Російським морським регістром, чи ні, і не допускатиме судна у внутрішнє море (з метою бункерування), а також до портів, якщо з'ясується, що судно сертифіковане Російським морським регістром.
Як повідомлялося, 6 жовтня 2022 року Європейський Союз ухвалив восьмий пакет санкцій проти росії через спробу незаконної анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
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12 10 2022 15:15 МЕДІА
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