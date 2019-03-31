Російські силовики опитують українців, які прямують із Криму на материкову частину України

У них мету поїздки і чи це пов'язано з виборчим процесом

Представники Прикордонної служби Росії опитують українців, які направляються на материкову частину України.

"Від громадян, які перетинають адмінкордон на в'їзд на материкову Україну, ми отримали інформацію про те, що представники країни-окупанта здійснюють опитування громадян, які прямують на материк, запитують у них про мету поїздки, чи це пов'язано з виборчим процесом", - повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, інформує "Інтерфакс-Україна".

У прикордонників немає інформації, чи повернули росіяни когось із тих, хто заявив, що їде проголосувати.

"Але з високою ймовірністю можна припустити, що вони не дають людям, які відкрито про це заявляють, проїхати для голосування", - сказав Слободян.