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Російські силовики опитують українців, які прямують із Криму на материкову частину України

У них мету поїздки і чи це пов'язано з виборчим процесом
Представники Прикордонної служби Росії опитують українців, які направляються на материкову частину України.
Російські силовики опитують українців, які прямують із Криму на материкову частину України Фото: Reuters

"Від громадян, які перетинають адмінкордон на в'їзд на материкову Україну, ми отримали інформацію про те, що представники країни-окупанта здійснюють опитування громадян, які прямують на материк, запитують у них про мету поїздки, чи це пов'язано з виборчим процесом", - повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, інформує "Інтерфакс-Україна".

У прикордонників немає інформації, чи повернули росіяни когось із тих, хто заявив, що їде проголосувати.

"Але з високою ймовірністю можна припустити, що вони не дають людям, які відкрито про це заявляють, проїхати для голосування", - сказав Слободян.

Також, понад 5,5 тис. жителів Криму змінили місце голосування, щоб взяти участь у виборах.

 

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31 03 2019 15:43
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