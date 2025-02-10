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ПОЛІТИКА

російські тюремники отримали розпорядження катувати українських полонених – WSJ

10 лютого 2025, 12:01
російські тюремники отримали розпорядження катувати українських полонених – WSJ
Фото: time-news.net
ООН опитала ще 169 звільнених українських військових, пʼятьох звільнених медичних працівників, а також 205 російських військовополонених, які перебувають в Україні.

Американська газета The Wall Street Journal опублікувала розслідування, в якому йдеться про накази, видані російським тюремним службам на початку повномасштабного вторгнення в Україну. За словами трьох колишніх співробітників Федеральної служби виконання покарань росії (ФСВП), адміністрації в’язниць отримали вказівки катувати українських військовополонених.

За інформацією видання, начальник Управління ФСВП росії по Санкт-Петербургу та Ленінградській області Ігор Потапенко доручив елітному спецпідрозділу «бути жорстокими та не шкодувати полонених». Камери спостереження з форми тюремників наказали прибрати, щоб уникнути фіксації знущань.

Згідно з інструкціями, співробітники, які мали стежити за військовополоненими, проходили щомісячну ротацію, а тюремний персонал підкорявся спецпідрозділам ФСВП. Це дало карт-бланш на насильство, яке продовжувалося майже три роки. У полонених вибивали зізнання, відмовляли в медичній допомозі, били електрошокерами, гумовими кийками та іншими предметами.

Колишній працівник ФСВП розповів, що українців били до того, що кийки ламалися, після чого використовували металеві труби. Багато військовополонених постраждали від інфекцій, через що розвивалися сепсис та гниття м’язів. ООН підтверджує факт систематичних катувань українців у російських тюрмах.

Звільнені з полону українці поділилися жахливими спогадами. Павло Афісов, захоплений у Маріуполі, згадував, як його били електрошокером під час етапування. Андрій Єгоров дізнався після звільнення, що у нього зламані п’ять хребців.

кремль заперечує обвинувачення. Прессекретар Дмитро Пєсков назвав їх «необґрунтованими» та заявив, що українські й російські омбудсмени підтримують контакт щодо питань поводження з полоненими.

Матеріал WSJ базується на показах трьох колишніх співробітників ФСВП, свідченнях українських військовополонених, а також на документах, які підтверджують викладені факти.

війнаООНполоненівійськовіросія окупанти

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