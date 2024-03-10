російські військові кладовища демонструють "величезну ціну" війни в Україні – The Telegraph

Кладовища, пов'язані з елітними підрозділами росії, значно зросли у розмірах.

Про це йдеться в статті британської газети The Telegraph.

Супутникові знімки російських кладовищ оголили, яку насправді "величезну ціну" платить армія росії на війні в Україні.

Так, до прикладу, на одній ділянці за два роки кількість могил збільшилася в чотири рази.

The Telegraph, посилаючись на заяви експертів і фото Maxar Technologies пишуть, що що на "вражаючих" фотографіях видно, що з моменту початку вторгнення в лютому 2022 року цвинтарі, пов'язані з елітними підрозділами, такими як гвардійська повітряно-десантна дивізія, гвардійська моторизована дивізія і група найманців "Вагнера", значно зросли в розмірах.

"Наприклад, фото всього лише однієї ділянки московського Тульського кладовища показують, що кількість могил зросла приблизно вчетверо в період з жовтня 2021 року до квітня 2023 року. За цей час на прилеглому Богородському кладовищі було прибудовано абсолютно нову ділянку, яка, судячи з усього, збільшилася втричі. Обидва розташовані недалеко від Рязані на заході росії, де базуються підрозділи 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Війська цієї дивізії брали участь у перших боях війни в Україні, а потім брали участь в операціях у районі Бахмута разом із військами "Вагнера", - пишуть журналісти.

За оцінками західної розвідки, в боях за Бахмут могло загинути до 20 000 російських військовослужбовців.

Ексофіцер розвідки британської армії і фахівець з планування НАТО, полковник Філіп Інгрем назвав ці фото "вражаючими". Вони показують "величезну ціну, яку платять російські призовники", сказав він:

"Я не здивований явним зростанням цвинтарів біля баз, оскільки наразі Росія втрачає понад 900 військовослужбовців на день за мінімальних територіальних придбань Свідченням тому є втрати росіян у битві за Авдіївку, де загинуло понад 16 тисяч їхніх солдатів", - скащзав колишній офіцер.

Він додав, що реальність для росіян така, що збільшення розмірів цих кладовищ не повністю відображає справжню кількість загиблих на війні.

"Багато тіл залишилися там, де вони впали на полі бою. Одужання і репатріація загиблих росіян не є пріоритетом, оскільки це розкриє справжні масштаби жертв... Цього року, найімовірніше, загальні втрати з обох сторін сягнуть мільйона. Я вважаю, що кладовища або знову виростуть у розмірах, або доведеться будувати нові", - додав він.

Видання додало, що оцінки кількості російських солдатів, які загинули в боях в Україні, сильно різняться.

На середину лютого Збройні сили України заявили, що росія втратила у війні з Україною 400 тисяч солдатів.