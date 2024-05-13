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російські військові взяли у полон цивільних із Вовчанської громади

13 травня 2024, 16:53
російські військові взяли у полон цивільних із Вовчанської громади
Фото: obozrevatel.com
Це сталося ще 11 травня 2024 - го року.

На Харківщині російські військові під час наступу взяли в полон цивільних із Вовчанської громади і продовжують утримувати частину з них.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури. 

"За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що деяким людям 13 травня вдалося втекти та дістатись до волонтерів, наразі вони перебувають у безпеці.

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також окупанти примушували людей надавати медичну допомогу пораненим російським військовим.

Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та російська федерація, наголосили в прокуратурі. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Харківська областьполоненівійна в Україніросія-агресор

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