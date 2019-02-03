Російські ЗМІ заявили про затримання екс-менеджера Курченка, якого розшукує Україна
Калініна було затримано у четвер, 28 лютого, 1 березня відбулося слухання за фактом затримання, після чого Калініна відправили до в'язниці Корідаллос, допоки в Грецію не доставлять український запит на його екстрадицію, - інформує "Українська правда" з посиланням на ТАСС.
Євгена Калініна внесено до списків сайту "Миротворець", і у разі видачі Україні йому "загрожує небезпека". Про інцидент він також поінформував російське посольство в Афінах.
У свою чергу у посольстві РФ в Греції заявили, що "надають затриманому усю необхідну допомогу".
Євгена Калініна було оголошено у розшук 29 травня 2017 року, його звинувачують в ухилянні від сплати податків, створенні злочинної організації та службовому підробленні.
До 2011 року Калінін обіймав посаду віце-президента "ТНК-ВР Коммерс", у 2013-2014 роках був виконавчим директором холдингу СЄПЕК, очолюваного Сергієм Курченком.
Нагадаємо, що Нацполіція 1 березня розпочала кримінальне провадження за матеріалами журналістського розслідування програми "Схеми", у якому йшлося про наповнення виборчих фондів партії "Батьківщина" людьми, які про це не знали.
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