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російській армії на відновлення знадобиться кілька років, — Резніков

30 грудня 2022, 21:59
російській армії на відновлення знадобиться кілька років, — Резніков
Фото: Укрінформ
Армія рф зможе відновитися після втрат в Україні щонайменше через п'ять років.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтервʼю LB. 

"Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян у танках, артилерії, БМП, БТР, живій силі  дуже значні. Регулярні війська російської федерації можуть відновитися мінімум за п'ять, а то й 10 років. Ракетний потенціал - так само. Тому що це війна  "ресурсів", - зазначив він.

За його словами, країни НАТО "вміють рахувати ресурси" і додав, що варіант підтримки України роками в цій війні теж не найкращий для них, адже їхні ресурси теж виснажуються.

"Капіталісти рахують гроші. Платники податків рахують гроші. Ті, хто розпоряджається цими податками, рахують гроші. І тому вони теж зацікавлені в нашій перемозі на полі бою, про що я чую на Рамштайні системно від міністрів оборони", - пояснив чиновник.

Резніков також зазначив, що західні країни зацікавлені інвестувати у мирну Україну. Вони також потребують знизити потенціал росії як країни-агресора, як головної загрози.

Раніше повідомлялось, що не дивлячись на заяву міністра оборони росії Сергій Шойгу, котрий вчора, 29 грудня, вкотре оголосив про завершення мобілізації в росії, українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю.

війнавтратиРезніковармія рф

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