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Російського хакера у США посадили на 12 років

Суд у Нью-Йорку засудив російського хакера Андрія Тюріна до 12 років позбавлення волі.
Російського хакера у США посадили на 12 років Фото: tsn.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що окружний суд нью-йоркського району Мангеттен визнав росіянина винним у крадіжці даних майже 140 млн осіб та причетності до створення цілої злочинної імперії, в яку входили підпільні казино і нелегальні платіжні фірми.

"Тюрін також погодився виплатити потерпілим компенсацію, остаточна сума якої буде визначена на окремому судовому слуханні 6 квітня", - йдеться в повідомленні.

За словами прокурора, на цей момент чотири постраждалі американські компанії заявили, що їхні сукупні збитки від злочинів, у яких Тюрін грав ключову роль, перевищили $19 млн.

Як повідомлялося, Андрій Тюрін був затриманий у Грузії 2018 року, і згодом його екстрадували до США.

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08 01 2021 10:38
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