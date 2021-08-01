Російського хакера у США посадили на 12 років
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Зазначається, що окружний суд нью-йоркського району Мангеттен визнав росіянина винним у крадіжці даних майже 140 млн осіб та причетності до створення цілої злочинної імперії, в яку входили підпільні казино і нелегальні платіжні фірми.
"Тюрін також погодився виплатити потерпілим компенсацію, остаточна сума якої буде визначена на окремому судовому слуханні 6 квітня", - йдеться в повідомленні.
За словами прокурора, на цей момент чотири постраждалі американські компанії заявили, що їхні сукупні збитки від злочинів, у яких Тюрін грав ключову роль, перевищили $19 млн.
Як повідомлялося, Андрій Тюрін був затриманий у Грузії 2018 року, і згодом його екстрадували до США.
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