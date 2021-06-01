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Спецслужби США звинуватили Росію у масштабній кібератаці на урядові структури

Американські спецслужби офіційно назвали хакерів з Росії винними в кібератаці на комп'ютерні мережі федерального уряду, в тому числі пов'язану з використанням вразливих місць у програмному забезпеченні SolarWinds.
Спецслужби США звинуватили Росію у масштабній кібератаці на урядові структури Фото: news-front.info

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільній заяві єдиної координаційної групи з кібербезпеки (UCG), в яку входять Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), Управління директора національної розвідки (ODNI) і Агентство національної безпеки (NSA).

"Ця робота (зусилля спецслужб з розслідування і мінімізації наслідків атаки - ред.) свідчить, що агент розвинутої стійкої загрози (Advanced Persistent Threat (APT) - складні кібератаки, що здійснюються переважно на ІТ-інфраструктуру військових і державних об'єктів - ред), який, ймовірно, є російським, несе відповідальність за більшу частину або всі недавно виявлені і триваючі кібератаки як урядових, так і неурядових мереж", - йдеться в спільній заяві спецслужб.

Американські спецслужби офіційно назвали хакерів з Росії винними в кібератаці на комп'ютерні мережі федерального уряду, в тому числі пов'язану з використанням вразливих місць у програмному забезпеченні SolarWinds.

"Ми робимо всі необхідні кроки, щоб зрозуміти весь масштаб цієї атаки та відреагувати належним чином", - йдеться у заяві UCG.

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06 01 2021 12:39
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