Російського шпигуна, який працював в "Укроборонпромі", засудили до дев'яти років тюрми

"Співробітники контррозвідки встановили, що житель Запоріжжя був завербований в 2014 році на тимчасово анексованій території АР Крим кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ для підтримки ідей "русского мира", а також був матеріально зацікавлений"

Шевченківський районний суд Києва засудив агента російської військової розвідки, який працював на одному з підприємств "Укроборонпрому", до 9 років позбавлення волі.

"Співробітники контррозвідки встановили, що житель Запоріжжя був завербований в 2014 році на тимчасово анексованій території АР Крим кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ для підтримки ідей "русского мира", а також був матеріально зацікавлений", - йдеться в повідомленн прес-служби СБУ.

Задокументовано, що зловмисник за грошову винагороду збирав для російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств українського ОПК і соціально-політичну ситуацію в регіоні.

Зібрані розвіддані він надсилав через надані йому офіцером ГУ ГШ ЗС РФ канали електронного зв'язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Білорусі і тимчасово анексованого Криму.

Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального змісту та вилучили прихований магнітний носій інформації. На мікро-SD містилися зібрані для передавання за завданням російської сторони розвідувальних даних.

Фігуранта справи суд визнав винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Під час проведення досудового розслідування агент визнав свою провину і підписав угоду з прокурором, зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що раніше на Львівщині контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб.