Російського шпигуна, який працював в "Укроборонпромі", засудили до дев'яти років тюрми
"Співробітники контррозвідки встановили, що житель Запоріжжя був завербований в 2014 році на тимчасово анексованій території АР Крим кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ для підтримки ідей "русского мира", а також був матеріально зацікавлений", - йдеться в повідомленн прес-служби СБУ.
Задокументовано, що зловмисник за грошову винагороду збирав для російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств українського ОПК і соціально-політичну ситуацію в регіоні.
Зібрані розвіддані він надсилав через надані йому офіцером ГУ ГШ ЗС РФ канали електронного зв'язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Білорусі і тимчасово анексованого Криму.
Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального змісту та вилучили прихований магнітний носій інформації. На мікро-SD містилися зібрані для передавання за завданням російської сторони розвідувальних даних.
Фігуранта справи суд визнав винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.
Під час проведення досудового розслідування агент визнав свою провину і підписав угоду з прокурором, зазначили в СБУ.
Нагадаємо, що раніше на Львівщині контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб.
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