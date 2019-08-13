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На Львівщині контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб

Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові
На Львівщині Служба безпеки України викрила російського шпигуна.
На Львівщині контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб Фото: runrun.es

"Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗС України, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави", - заявили в СБУ, повідомляє "Громадське".

Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові. 

Зловмиснику повідомлено про підозру статтею про "державну зраду". Матеріали справи скеровані до суду.

За діяльність несумісну зі статусом консульської посадової особи МЗС України оголосила дипломата-шпигуна persona non grata. 

Чоловік уже залишив територію України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ за підозрою у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії.

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