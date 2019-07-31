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СБУ затримала ексспівробітника МВС, який шпигував на користь Росії

Чоловіка завербували під час візиту у Крим
Служба безпеки України затримала колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ за підозрою у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії.
СБУ затримала ексспівробітника МВС, який шпигував на користь Росії Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби встановили, що житель Запоріжжя, колишній працівник органів внутрішніх справ України, перебуваючи на території анексованого Росією Криму, був завербований співробітником ФСБ РФ, повідомляє пресслужба СБУ.

За завданням куратора агент через особисті зв'язки збирав інформацію про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в Запоріжжі і передавав її представникові іноземної спецслужби під час виїзду на територію Криму під приводом нібито вирішення сімейних питань.

У СБУ наголосили, що в поле діяльності ФСБ може потрапити будь-який громадянин України, а в разі добровільного повідомлення про вербування такий громадянин звільняється від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що команда президента Володимира Зеленського готує пакет законопроектів, які повинні реформувати різні сфери управління держави, в тому числі й Службу безпеки України.

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