Російському командиру 52-го авіаполку повідомлено про підозру

Він віддавав накази щодо пусків ракет по будинку Дніпрі, ТЦ в Кременчуку тощо

Командиру 52-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил рф олегу тимошину, який забезпечував нанесення ударів ракетами X-22 та Х-32 по цивільним об’єктам, повідомлено про підозру, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, він, віддавав накази наносити ракетні удари, що призвели до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб.

Встановлено також причетність до ударів з використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3 по торговельному центру Рів’єра у Одесі, міському будинку культури у Лозовій Харківської області, ТЦ у Кременчуку Полтавської області, житловому будинку та базі відпочинку Годжи в смт. Сергіївка Одеської області, будинку у м. Дніпро.

"Метою атак на цивільне населення було залякування, створення умов для постійної напруги у суспільстві та тиск на керівництво України, щоб змусити піти на вигідні для рф територіальні та політичні поступки", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що полковник усвідомлював, що систематичні ракетні удари по густонаселеним містам і іншим населеним пунктам України завдають значних руйнувань та спричиняють загибель людей.

Підозру повідомлено за ч. 1, 2 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, в Дніпрі 17 січня ДСНС оголосила про завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці. Внаслідок російської атаки тут загинули 44 людини.