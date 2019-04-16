Російському МЗС направили ноту через провал зустрічі омбудсменів
Денісова зазначає, що вкотре перебуваючи у Російській Федерації не змогла зустрітися з Москальковою, яка наразі перебуває у Нью-Йорку з офіційним візитом. Про це повідомляє "Українська правда".
"Тому сьогодні Посольство України в РФ направило ноту до російського МЗС щодо сприяння в організації моєї зустрічі з Тетяною Москальковою та визначення строків такого візиту", – каже Денісова.
Вона запевняє, що готова приїхати ще раз до Москви, щоб зустрітися з російським омбудсменом та обговорити, у тому числі, дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених моряків, а також можливості обміну наших громадян.
"Сподіваюсь, що така дата буде офіційно визначена і ми все ж зустрінемось", – резюмує Денісова.
Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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