Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російському МЗС направили ноту через провал зустрічі омбудсменів

Денісова готова приїхати ще раз до Москви, щоб зустрітися з російським омбудсменом та обговорити
Посольство України в Росії направило ноту Міністерству закордонних справ РФ щодо сприяння в проведенні зустрічі уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з її російською колегою Тетяною Москальковою.
Російському МЗС направили ноту через провал зустрічі омбудсменів Фото: LB.ua

Денісова зазначає, що вкотре перебуваючи у Російській Федерації не змогла зустрітися з Москальковою, яка наразі перебуває у Нью-Йорку з офіційним візитом. Про це повідомляє "Українська правда".

"Тому сьогодні Посольство України в РФ направило ноту до російського МЗС щодо сприяння в організації моєї зустрічі з Тетяною Москальковою та визначення строків такого візиту", – каже Денісова.

Вона запевняє, що готова приїхати ще раз до Москви, щоб зустрітися з російським омбудсменом та обговорити, у тому числі, дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених моряків, а також можливості обміну наших громадян.

"Сподіваюсь, що така дата буде офіційно визначена і ми все ж зустрінемось", – резюмує Денісова.

Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2019 17:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.