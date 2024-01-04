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ПОЛІТИКА

російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" може ніколи більше не вийти в плавання – ЗМІ

04 січня 2024, 14:33
російський авіаносець
Джерело: wikipedia
Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" не плавав майже сім років, що викликає питання: чи буде він коли-небудь знову плавати?

Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", який був відправлений на ремонт ще у 2015 році,  не плавав понад сім років, що викликає питання, чи буде він ще коли-небудь задіяний у російському флоті.

Про це пише американський оглядач, аналітик із питань оборони та національної безпеки Гаррісон Касс у матеріалі для The National Interest.

"Авіаносці, у певному сенсі, схожі на метрику, яка вимірює загальний статок нації. Оскільки авіаносці складні; авіаносці надзвичайно дорогі – як у виробництві, так і в обслуговуванні. Відповідно, лише заможні країни, які мають запасні ресурси, можуть покрити витрати на розробку та розміщення авіаносця", - зазначає автор.

Так, США мають одинадцять авіаносців.  Китай працює над розширенням свого флоту і знаходиться за крок до спуску на воду третього авіаносця. Індія та Італія мають по два. Сполучене Королівство також має два, але вивело з експлуатації 41 авіаносець, що, на думку оглядача, свідчить про зниження глобального значення цієї острівної держави.

"А у росії, паперового тигра, залишився лише «Адмірал Кузнєцов», який, як багато хто вважає, ніколи більше не вийде в море", - зазначає Касс.

"Адмірал Кузнєцов" — це копія американського авіаносця "Німіц" або "Форд".  Однак на практиці  "Адмірал Кузнєцов" — це застаріле судно, яке курсує на мазуті. Мазут поступається ядерній енергетиці, яка дозволяє судну працювати необмежений час без дозаправки, а "Кузнєцов" може працювати лише 45 днів поспіль.

На озброєнні "Адмірал Кузнєцов" має шість гармат АК-630 АА, вісім ЗРК CADS-N-1 "Каштан", 12 ЗРК П-700 "Граніт" і двадцять чотири 8-елементні пускові установки 3К95 "Кинжал" ЗРК VLS RBU-12000 USAV-1 ASW.

Офіційна версія простою судна росіян полягає в тому, що "Адмірал Кузнєцов" зараз проходить капітальний ремонт із програмою модернізації, яка має продовжити термін служби човна ще на чверть століття.

Спочатку "Адмірал Кузнєцов" мав пройти модернізацію силової установки та електроніки на 35-му судноремонтному заводі в Мурманську з 2018 по 2021 рік. Однак терміни 2021 року були зірвані,  частково через те, що в жовтні 2018 року "Кузнєцов" був пошкоджений, коли затонув сухий док PD-50, внаслідок чого 70-тонний кран пробив у палубі "Кузнєцова" отвір площею 18 квадратних метрів.

"Очевидно, що капітальний ремонт не йде повним ходом. Роками відстаючи від графіка. росіяни заявляють, що "Адмірал Кузнєцов" повернеться в стрій у 2024 році - але це видається малоймовірним", - пише автор.

Касс зазначає, що вторгнення росії в Україну  продовжує висмоктувати російські військові ресурси.

Нагадаємо, що український удар повністю знищив російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" (ВДК) у порту Феодосії, що послабило російську військову логістику.

війнаокупантиавіаносець рф

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