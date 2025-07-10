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російський дрон залетів із білорусі у Литву

10 липня 2025, 13:53
російський дрон залетів із білорусі у Литву
Він змусив керівництво країни перейти в укриття.

У ніч на четвер у Литві підняли по тривозі винищувачі через невідомий безпілотник, що залетів з території білорусі. 

В цей час керівництво країни ховалося в укриттях, повідомили збройні сили Литви.

Спочатку вважалося, що над країною пролетів дрон типу "Шахед", але пізніше прикордонники встановили, що це був невеликий саморобний безпілотник, виготовлений із фанери і пінопласту.

БпЛА впав за кілометр від білоруського кордону, біля закритого пункту пропуску Шумськ.

Через загрозу військово-повітряні сили перевели винищувачі НАТО з навчального режиму в бойовий, але бойове завдання було скасоване після падіння дрону.

Через порушення повітряного простору прем’єр-міністра Гінтавтаутаса Палуцкаса та спікера Сейму Саулюса Скверняліса перевели до укриття за рішенням служби безпеки.

БпЛА не мав вантажу і не становив прямої загрози, а на місце прибули чергові підрозділи литовської армії, які мають забезпечити безпеку території.

Президент Литви Гітанас Науседа на момент інциденту перебував з офіційним візитом в Ірландії.

Сьогодні армія рф вкотре атакувала Київ - 2 загиблих і 16 постраждали.

 

війнаЛитваДрон

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