Імпорт російського газу скоротився, але не припинився.

Після вторгнення путіна в Україну політики швидко розробили новий енергетичний план. Замість того, щоб імпортувати газ з росії трубопроводами на кшталт "Північного потоку", вони почали імпортувати його величезними танкерами з таких країн, як США і Катар, у вигляді скрапленого природного газу (СПГ). Велика Британія виступала в ролі плацдарму, спрямовуючи цей неросійський газ на континент, поки Європа не побудувала достатню кількість СПГ-терміналів.

Про це пише The Times.

Але постачання російського газу ніколи не припинялося. Хоча, безумовно, це правда, що обсяги трубопровідного газу різко скоротилися після вторгнення, станом на минулий рік росія все ще забезпечувала 15% європейського газу — і ця частка фактично зараз зростає. Лише кілька місяців тому росія обігнала США і стала другим найбільшим постачальником газу до Європи після Норвегії.

Частково це пояснюється тим, що Європа імпортує дедалі більшу кількість російського газу в газовозах. Флот з десятка кораблів збирає скраплений газ у Сибіру, пливе уздовж узбережжя Норвегії в Північне море і зі своїм вантажем пришвартовуються в Зебрюгге (Бельгія) або Дюнкерку (Франція). Іноді кораблі перевозять російський СПГ через Ірландське море і прямують до Більбао (Іспанія).

"Навіть сьогодні росія є одним з найбільших постачальників газу до Іспанії. Франція і Бельгія просто "купаються" в російському газі, а оскільки європейська газова система — це єдиний ринок, до якого підключена Велика Британія, майже неможливо уявити, що російський газ не потрапляє до Сполученого Королівства через трубопроводи під Ла-Маншем", — вважає Конвей.

Ситуація стає ще більш похмурою, оскільки режим санкцій у Великій Британії не такий жорсткий, як можна було б подумати. Деякі з санкцій дозволяють європейським компаніям продовжувати відправляти компоненти для безпілотників і зброї в Росію через її кавказьких і центральноазіатських сусідів. Імпорт російського газу скоротився, але не припинився, додає Конвей.

"Європа досі платить росії мільярди євро за газ, який перевозиться кораблями, що перебувають в управлінні та експлуатації офісу в Глазго [Шотландії]. Значна частина цих доходів опиняється в Кремлі. Якщо ви шукаєте пояснення, чому росія виробляє втричі більше артилерійських снарядів, ніж Захід, то доходи від російського газу, поряд з нафтою і вугіллям, є частиною відповіді", — підсумував колумніст.

Нагадаємо, президент Ільхам Алієв заявив, що Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з росією наприкінці року.