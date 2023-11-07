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російський літак порушив повітряний простір Латвії

07 листопада 2023, 20:35
російський літак порушив повітряний простір Латвії
Фото: tass.ru
МЗС Латвії викликало співробітника посольства рф в Ризі і передало ноту протесту через цей інцидент.

Про це заявили в прес-службі Міноборони Латвії.

Радар ВПС Національних збройних сил Латвії вчора зафіксувало порушення повітряного простору країни на латвійсько-російському кордоні російським літаком. 

Латвія ініціювала необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці країні і оперативно надіслала інформацію до НАТО.

Міністерство оборони проінформувало про цей випадок МЗС, щоб ті вжили подальші дипломатичні заходи. 

Сьогодні МЗС Латвії викликало тимчасового уповноваженого співробітника посольства росії в Ризі, якому було подано ноту протесту через інцидент.

В Міноборони додали, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну Латвія посилює захист сухопутних кордонів, повітряного простору і територіальних вод. 

Також країни-члени НАТО на ротаційній основі забезпечують патрулювання повітряного простору над країнами Балтії.

Так Латвія закрила ще два КПП на кордоні з росією. 

А до того країна заборонила польоти поблизу білоруського кордону.

 

РосіялітакЛатвія

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