російський літак порушив повітряний простір Латвії

МЗС Латвії викликало співробітника посольства рф в Ризі і передало ноту протесту через цей інцидент.

Про це заявили в прес-службі Міноборони Латвії.

Радар ВПС Національних збройних сил Латвії вчора зафіксувало порушення повітряного простору країни на латвійсько-російському кордоні російським літаком.

Латвія ініціювала необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці країні і оперативно надіслала інформацію до НАТО.

Міністерство оборони проінформувало про цей випадок МЗС, щоб ті вжили подальші дипломатичні заходи.

Сьогодні МЗС Латвії викликало тимчасового уповноваженого співробітника посольства росії в Ризі, якому було подано ноту протесту через інцидент.

В Міноборони додали, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну Латвія посилює захист сухопутних кордонів, повітряного простору і територіальних вод.

Також країни-члени НАТО на ротаційній основі забезпечують патрулювання повітряного простору над країнами Балтії.

Так Латвія закрила ще два КПП на кордоні з росією.

А до того країна заборонила польоти поблизу білоруського кордону.