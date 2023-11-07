російський літак порушив повітряний простір Латвії
Про це заявили в прес-службі Міноборони Латвії.
Радар ВПС Національних збройних сил Латвії вчора зафіксувало порушення повітряного простору країни на латвійсько-російському кордоні російським літаком.
Латвія ініціювала необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці країні і оперативно надіслала інформацію до НАТО.
Міністерство оборони проінформувало про цей випадок МЗС, щоб ті вжили подальші дипломатичні заходи.
Сьогодні МЗС Латвії викликало тимчасового уповноваженого співробітника посольства росії в Ризі, якому було подано ноту протесту через інцидент.
В Міноборони додали, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну Латвія посилює захист сухопутних кордонів, повітряного простору і територіальних вод.
Також країни-члени НАТО на ротаційній основі забезпечують патрулювання повітряного простору над країнами Балтії.
А до того країна заборонила польоти поблизу білоруського кордону.