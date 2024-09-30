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ПОЛІТИКА

російський льотчик передав дані розвідці України після удару по Охматдиту – The Telegraph

30 вересня 2024, 16:32
російський льотчик передав дані розвідці України після удару по Охматдиту – The Telegraph
Фото: Twitter
Екс-радник Міноборони у своїй публікації також зазначає, що ключами до заподіяння шкоди кремлю наразі є партизани всередині рф, витік розвідувальної інформації та російські добровольці, які воюють на боці Києва.

Після ракетного удару рф по найбільшій дитячій лікарні в Україні Охматдит 8 липня з розвідниками зв’язався російський військовий льотчик і передав важливі дані. 

Про це повідомив колишній радник Міністерства оборони України Сергій Кузан у своїй колонці, опублікованій 30 вересня в британському виданні The Telegraph

Кузан розповів, що після російського ракетного удару по лікарні Охматдит у Києві з чат-ботом Головного розвідувального управління Міноборони України зв’язався один із льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, в/ч 06987, що базується на аеродромі Енгельс у Саратовській області рф.

"Льотчик був шокований черговим нападом на мирних жителів, тому передав українській стороні документи з особових справ старших офіцерів дивізії та цінні матеріали", — повідомив Кузан. 

Екс-радник Міноборони у своїй публікації також зазначає, що ключами до заподіяння шкоди кремлю наразі є партизани всередині рф, витік розвідувальної інформації та російські добровольці, які воюють на боці Києва. 

"Можливо, таких випадків буде більше, і росіян, які воюють на боці України, буде більше. Поки що саме така протидія кремлю дає реальні, вимірні результати, що впливають на військовий потенціал росії та перебіг наймасштабнішої війни з часів Другої світової. Саме на таку протидію мають спиратися партнери України", — підкреслює Кузан. 

На думку військового аналітика, демократичні способи зміни влади в Кремлі практично неможливі. Тому навіть у разі раптової смерті Путіна без змін усередині рф і додаткових чинників зміни цього режиму очікувати не варто.

8 липня росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та інших містах України. Ця атака стала однією з найбільших і найважчих за наслідками атак на Україну з початку року.

Моніторингова місія ООН у Києві наголошувала, що руйнування в дитячій лікарні з високим ступенем вірогідності були спричинені саме прямим влучанням російської ракети.

Охматдитрозвідкавійна в Україні

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