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Російський "Меморіал" визнав політв'язнями 24 кримськотатарських активістів

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями 24-х кримськотатарських активістів, які були затримані наприкінці березня в окупованому Криму
Правозахисники підкреслюють, що затримання й арешт кримських татар за безпідставним обвинуваченням в участі в організації "Хізб ут-Тахрір" є придушенням громадської солідарності й громадянської активності на півострові.
Російський "Меморіал" визнав політв Фото: з вільних джерел

"Правозахисний центр "Меморіал", згідно з міжнародним Керівництвом щодо визначення поняття "політичний в'язень", визнає Руслана Сулейманова, Аліма Керімова, Рустема Шейхалієва, Меджата Абдурахманова, Яшара Муєдінова, Біляла Аділова, Джеміля Гафарова, Ризу Ізетова, Іззета Абдуллаєва, Асана Янікова, Шабана Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофіка Абдулгазієва, Сейтвелі Сейтнабдієва, Рустема Сейтхалілова, Акіма Бекірова, Фархода Базарова, Сервера Газієва, Сейрана Муртазу, Ерфана Османова, Османа Аріфмеметова, Ремзі Бекірова, Владлена Абдулкадирова і Раїма Айвазова політичними в'язнями", - йдеться в заяві на сайті центру.

"Цього разу репресії спрямовані не просто проти мирних мусульман, не просто проти кримських татар, але проти мирного громадського спротиву політичним репресіям Кремля в Криму", - йдеться в повідомленні.

"Меморіал" вимагає негайного звільнення затриманих кримськотатарських активістів і припинення їх кримінального переслідування.

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21 05 2019 17:15
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