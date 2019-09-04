Російський "Меморіал" визнав українських моряків політв'язнями
"ПЦ "Меморіал" вважає військовополонених моряків політичними в'язнями, вимагає припинення їх кримінального переслідування та звільнення, а до цього - утримання їх відповідно до положень Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - наголошується в заяві правозахисників.
Також у правозахисному центрі підкреслили, що згодні з експертами з міжнародного гуманітарного права в тому, що керченський інцидент є міжнародним військовим конфліктом.
"За змістом міжнародного гуманітарного права матроси і офіцери не можуть переслідуватися за кримінальними законами сторони, яка їх заарештувала за сам факт участі у військовому конфлікті. Вони захищаються Третьою Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими і додатковими протоколами до неї, які ратифіковані Росією і Україною", - вказали правозахисники.
25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України - катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.
Підконтрольні Росії "суди" в окупованому Криму заарештували всіх затриманих українських моряків за звинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). У січні Лефортовський суд Москви продовжив арешт на три місяці. Зараз усі моряки знаходяться в СІЗО "Лефортово".
Нагадаємо, що військовополонені українські моряки, захоплені росіянами в Азовському морі, нагороджені державними нагородами.
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