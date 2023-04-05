російський мідний магнат Алтушкін фінансує військовий підрозділ, що воює в Україні – ЗМІ

Батальйон "Урал" - штурмовий підрозділ Міноборони рф, який воює в Луганській області.

Власник "російської мідної компанії" мільярдер Ігор Алтушкін є основним фінансовим спонсором російського батальйону "Урал", який воює проти українського народу на Донбасі.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними росЗМІ, батальйон "Урал" - штурмовий підрозділ Міноборони рф, який воює в Луганській області, був створений Алтушкіним після закритої зустрічі великих бізнесменів із російським диктатором володимиром путіним у вересні минулого року.

"Урал" повністю спонсорує Алтушкін. Забезпечує спорядженням та іншим. Це його батальйон", - сказав російський офіцер Міноборони, який брав участь у військових діях в Україні. Також, за даними видання, це підтвердив президент фонду "Ветерани Уралу" Віктор Ярков.

На зустрічі з путіним представникам великого бізнесу в росії запропонували зібрати та профінансувати добровольців для відправки в Україну.

Глава правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла, що спочатку російський батальйон "Урал" за прикладом ПВК "вагнера" намагався вербувати ув'язнених у місцевих колоніях, але потім став набирати ветеранів бойових дій.

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