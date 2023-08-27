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ПОЛІТИКА

російський мільярдер просить ЄС про послаблення санкцій після засудження війни – FT

27 серпня 2023, 15:33
російський мільярдер просить ЄС про послаблення санкцій після засудження війни – FT
Зазначається, що юристи Воложа звернулися до ЄС з проханням скасувати заходи через кілька днів після того, як Волож засудив вторгнення рф в Україну.

Співзасновник "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього після його першого за 1,5 роки засудження війни рф проти України. 

Про це повідомляє Financial Time.

Зазначається, що юристи Воложа звернулися до ЄС з проханням скасувати заходи через кілька днів після того, як Волож засудив вторгнення рф в Україну.

Видання, з посиланням на людей, знайомих із цим кроком, повідомляє, що  запит від підсанкційного  бізнесмена буде обговорюватися представниками ЄС наступного місяця. 

Прохання Воложа надійшло після того, як він став лише другим відомим російським мільярдером, який беззастережно засудив війну в Україні на початку цього місяця, що спонукало дипломати, посадовців та інших осіб, які перебувають під санкціями, закликати ЄС відреагувати.

"Справа порушила питання про те, чи повинні політики включати "виїзди" для діячів російської еліти, які перебувають під санкціями і виступають проти вторгнення", – йдеться в повідомленні. 

Нещодавно Боррель пояснив, як західні санкції впливають на росію.

ЄСсанкціі проти росіївійна в Україні

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