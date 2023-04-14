російський нафтовий ліміт працює за планом: обсяги видобутку зростають, доходи знижуються – ЗМІ

Експортна виручка дещо зросла з лютневих мінімумів, досягнувши 12,7 млрд доларів, але досі на 43% нижче, ніж роком раніше.

Експорт нафти з рф у березні був найвищим з часів пандемії, але доходи від нього скоротилися майже вдвічі порівняно з попереднім роком, що є наслідком запровадженого ембарго та стелі цін.

Про це заявили у Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА), передає Bloomberg.

Щоденний експорт російської нафти в середньому становив 8,1 млн барелів на день у березні, що є найвищим показником з квітня 2020 року. В агентстві пояснюють, що причина полягає в значних дисконтах на нафту з рф, які приваблюють трейдерів, готових йти на ризик роботи з росією.

Експортна виручка дещо зросла з лютневих мінімумів, досягнувши 12,7 млрд дол, але досі на 43% нижче, ніж роком раніше.

Однак, кажуть у МЕА, ситуація може ускладнитися в найближчі місяці, оскільки скорочення видобутку з боку ОПЕК+ призведе до зростання цін на нафту. У квітні ціна на еталонну російську нафту Urals була в межах 5 доларів нижчою від верхньої межі в 60 дол/барель, тоді як середньозважена експортна ціна всієї російської нафти перевищила цю позначку.

Санкції з боку країн G7 змусили росію шукати альтернативні ринки на Близькому Сході та в Латинській Америці, а також розширювати поставки в Азію. Проте стеля цін, запроваджена G7, дали цим новим клієнтам важелі впливу для переговорів про знижки. Обмеження передбачають, що покупці з третіх країн можуть отримати доступ до західних послуг, таких як страхування і доставка, лише за умови дотримання лімітів.

Середньозважена експортна ціна на російську нафту становила 50,67 дол/барель, порахували у МЕА, порівняно з верхнім лімітом у 60 дол/барель. Це також майже на 2 дол/барель нижче, ніж середня ціна за лютий, зазначає агентство.

Крім того, за оцінками МЕА, видобуток нафти в росії минулого місяця становив 9,58 млн барелів на добу, що лише на 290 тис барелів на добу менше, ніж у лютому. Раніше рф у відповідь на запровадження стелі цін пообіцяла скоротити видобуток нафти на 500 тис барелів на добу порівняно з лютневим рівнем.

Країна не досягла такого цільового показника, оскільки "схоже, що вона спрямовує свої барелі на нові ринки збуту, попри санкції ЄС", кажуть в МЕА.