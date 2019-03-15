Російський олігарх Дерипаска позивається проти Мінфіну США через санкції

Дерипаска вважає, що є "останньою жертвою політичної боротьби і реакції на ймовірне втручання Росії"

Російський олігарх Олег Дерипаска подав до суду округу Колумбія позов проти Міністерства фінансів США і його очільника Стівена Мнучіна з вимогою зняти введені проти нього персональні санкції

Дерипаска вважає, що є "останньою жертвою політичної боротьби і реакції на ймовірне втручання Росії" в президентські вибори в США у 2016 році, повідомляє "Громадське".

Відповідно до позову, Управління з контролю за іноземними активами США ввело проти нього санкції несправедливо і незаконно. Через санкції, за словами олігарха, його власний капітал знизився на 7,5 мільярдів доларів.

Журналісти The New York Times отримали текст конфіденційної угоди, укладеної між наближеним до Кремля Олегом Дерипаскою та Мінфіном США щодо скасування санкцій. Зокрема, там виявили, що попри зобов’язання олігарха продати свої акції у підсанкційних компаніях, він залишить суттєвий вплив на них.

Ще 19 грудня 2018 року стало відомо, що США планують зняти санкції з пов'язаних з російським олігархом Дерипаскою компаній, серед яких найбільший у світі виробник алюмінію компанія "Русал".

У січні США зняли санкції з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Дерипаскою.

Нагадаємо, у квітні 2018 року США запровадили санкції проти російських олігархів, наближених до президента Путіна у справі щодо втручання Москви в президентські вибори 2016 року.

Акції компанії "Русал" російського олігарха Дерипаски впали вдвічі після санкцій США. Компанії США почали анулювати контракти з російськими організаціями зі списку санкцій.