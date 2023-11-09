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ПОЛІТИКА

російський олігарх програв апеляцію щодо санкцій ЄС – Bloomberg

09 листопада 2023, 10:08
російський олігарх програв апеляцію щодо санкцій ЄС – Bloomberg
з вільних джерел
Суд визнав аргументи ЄС вагомими.

російський олігарх Дмітрій Мазепін програв судовий процес, намагаючись оскаржити накладення на нього невдовзі після російського вторгнення в Україну санкцій Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg.

Загальний суд ЄС у Люксембурзі постановив, що ЄС навів "перелік достатньо конкретних, точних і послідовних" аргументів, щоб довести, що Мазепін є "провідним бізнесменом, залученим у сектор, який забезпечує значне джерело доходу для російського уряду".

Десятки російських багатіїв, включаючи Романа Абрамовича , а також  члени їх родин звернулися до судів ЄС у Люксембурзі, намагаючись вийти з-під санкцій і відновити контроль над своїми активами, особняками та суперяхтами.

Засновник виробника добрив "Уралхім" Мазепін був внесений до списку санкцій ЄС у березні минулого року. Він був одним із останніх російських бізнесменів, які зустрічалися з президентом владіміром путіним перед вторгненням, повідомляє веб-сайт кремля.

Диктатор та олігарх також мали зустріч у листопаді 2022 року, щоб обговорити ринок добрив. Під час цієї зустрічі Мазепін як поскаржився на санкції та подякував путіну за підтримку. Минулого місяця путін нагородив Дмітрія Мазепіна орденом Олександра Невського, однією з найстаріших державних нагород росії.

Мазепін, чиї статки в 2022 році Bloomberg Billionaires Index оцінював у $900 млн, після завданого санкціями удару був змушений відмовитися від контролю над "Уралхімом" і ПАТ "Уралкалій".

ЄС також наклав санкції на сина Мазепіна Нікіту, колишнього російського гонщика Формули-1. 

У березні 2022 року Команда Формули-1 "Хаас" розірвала контракт з Нікітою Мазепіним та припинила співпрацю зі спонсором із рф "Уралкалієм".

Однак вже за рік Європейський суд ухвалив рішення дозволити російському гонщику брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Загалом від моменту анексії росією Криму Євросоюз ввів санкції проти близько 1800 осіб та організацій.

Нагадаємо, ЄС планує представити 12-й пакет санкцій проти росії наступного тижня. Він включатиме заборону російських алмазів.

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