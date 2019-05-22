Російський підвоний човен почав навчання у Чорному морі

Російський підводний човен "Ростов-на-Дону" вийшов у Чорне море для проведення навчань за участі наводних суден та морської авіації

У вправах задіяні екіпажі фрегатів "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

"В рамках виходу в море екіпаж субмарини відпрацьовує різні навчання з морською авіацією і кораблями, а також проводить тренування під час переходів морем як в надводному, так і в підводному положенні", – йдеться у повідомленні російського Чорноморського флоту, інформують у "Радіо Свобода".

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

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