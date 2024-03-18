російський президент зміцнив свою владу, попри санкції Заходу – FT

путін зміцнив свою владу: переобрання на фоні вторгнення в Україну і придушення опозиції

владімір путін закріпив своє правління ще на шість років на тлі вторгнення в Україну і жорстокого придушення інакомислення. За попередніми результатами, російський президент переобирається на ще один термін з рекордними 87% голосів і рекордною явкою виборців — 77,5%, згідно з даними російської виборчої комісії.

Про це пише видання Financial Times.

Як вважає видання, путін зміцнив свою владу, попри зусилля Заходу запровадити жорсткі економічні санкції проти москви за вторгнення в Україну. російська армія повернула собі ініціативу у боротьбі українськими військами, які відстають та чисельністю та озброєнням, в той час, як російська економіка відновилася завдяки різкому зростанню оборонних витрат у воєнний час та економічній підтримці з боку таких країн, як Китай.

"Придушення путіним інакомислення всередині країни з моменту вторгнення не залишило йому опонентів після того, як минулого місяця у віддаленій арктичній колонії помер Алексей Навальний, його найвідоміший опонент", — зазначає Financial Times.

Нагадаємо, країни ЄС погодили санкції проти росії у зв'язку зі смертю Навального.