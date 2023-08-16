російський рейд на корабель біля берегів Туреччини перевіряє рішучість Ердогана – Reuters

Мовчання Анкари є дивним для аналітиків

Напад російських військових на судно Sukru Okan біля берегів Туреччини приносить війну росії в Україні до іншого кордону НАТО та підвищує ставки – оскільки Анкара намагається переконати москву повернутися до зернової угоди (про безпечний експорт українського зерна) на тлі ескалації у Чорному морі. Озброєні морські піхотинці здійснили 13 серпня наліт на турецьке судно з гелікоптера за 60 км від північно-західного узбережжя Туреччини, в міжнародних водах, неподалік Стамбула. У москві назвали це інспекцією перед відплиттям судна до України.

Про це повідомляє Reuters.

Туреччина, друга за чисельністю збройних сил країна НАТО, не зробила жодних публічних коментарів щодо інциденту. Аналітики кажуть, що це перевірка рішучості президента Реджепа Тайїпа Ердогана підтримувати добрі відносини з президентом росії владіміром путіним, якого він запросив до Туреччини цього місяця, щоб обговорити відновлення зернової угоди за посередництва ООН.

Представник міністерства оборони Туреччини на умовах анонімності повідомив, що Анкара розслідує рейд у Чорному морі, але не надав жодних подробиць.

"Цей тип агресії, що здійснюється так близько до Стамбула, залишився без контролю і не поважає загальних прав Туреччини. Мовчання Анкари є дивним, але показує, що вона все ще розраховує на візит путіна і повернення до зернової угоди", – сказав Йорук Ісік, геополітичний аналітик зі Стамбула, який працює в консалтинговій компанії Bosphorus Observer.

Чорне море і турецькі протоки є основним маршрутом, яким Україна і росія – два найбільші світові виробники сільськогосподарської продукції – виходять на світові ринки. Зараз росія і Україна заявили, що будуть розглядати кораблі, які наближаються до портів одна одної, як судна, що можуть потенційно мати військове призначення.

Айдін Сезер, колишній турецький дипломат і зовнішньополітичний аналітик з Анкари, заявив, що огляд росією судна Sukru Okan під прапором Палау технічно відбувався в зоні бойових дій, незважаючи на попередження москви і Києва щодо кораблів. З огляду на те, що Туреччина відправила в Україну ударні дрони та іншу зброю, одночасно заявляючи про свій нейтралітет у війні.

"Для Туреччини дуже складно знайти свій голос у цьому питанні", – сказав він.

Туреччина позиціонує себе як країна, що сприяє будь-яким мирним переговорам між Україною та росією. Вона виступила проти російського вторгнення, а також проти західних санкцій проти москви, і посилила економічну співпрацю з росією під час війни. росія не коментувала потенційний візит путіна, хоча Туреччина неодноразово просувала цю ідею, в тому числі під час телефонної розмови лідерів 2 серпня.

Раніше повідомлялось, США обговорюють із Туреччиною, Україною та сусідами Києва розширення використання альтернативних експортних маршрутів для українського зерна, заявили офіційні особи після того, як росія вийшла з угоди, що гарантувала безпеку поставок продовольства через Чорне море.