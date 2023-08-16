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ПОЛІТИКА

США обговорюють із Туреччиною використання альтернативних експортних маршрутів для українського зерна – WSJ

16 серпня 2023, 16:27
США обговорюють із Туреччиною використання альтернативних експортних маршрутів для українського зерна – WSJ
Розглядаються всі потенційні варіанти: включаючи військові рішення, для захисту суден, що прямують в українські дунайські порти.

США обговорюють із Туреччиною, Україною та сусідами Києва розширення використання альтернативних експортних маршрутів для українського зерна, заявили офіційні особи після того, як росія вийшла з угоди, що гарантувала безпеку поставок продовольства через Чорне море. 

Про це повідомляє WSJ.

Підтримуваний США план передбачає збільшення до жовтня здатності України експортувати чотири мільйони тонн зерна на місяць через річку Дунай. Більша частина зерна буде відправлена по річці та через Чорне море до сусідніх портів Румунії, а потім відправлена в інші пункти призначення.

Хоча цей маршрут повільніший та дорожчий, він міг би стати альтернативою Чорноморському судноплавному коридору, створеному торік відповідно до угоди з росією, Туреччиною та ООН.

За словами офіційних осіб, зусилля по збільшенню експортних потужностей України через Дунай робляться паралельно із зусиллями Туреччини та ООН, спрямованими на те, щоб умовити Росію повернутися до угоди по зерну. За словами дипломатів, на президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, який допомагав в укладенні угоди в минулому році, чинять тиск з метою відновлення угоди до того, як на початку вересня почне накопичуватися зібране українське зерно.

США розглядають всі потенційні варіанти, в тому числі військові рішення, для захисту суден, що прямують в українські порти на Дунаї і з них, сказав представник Вашингтона, але відмовився повідомити подробиці стосовно цих варіантів або повідомити, які країни будуть в них брати участь.

"Ми розглянемо все", - сказав чиновник про зусилля щодо захисту судноплавного шляху.

Плани США будуть частково спиратися на ініціативу Європейського Союзу щодо створення автомобільних, залізничних та морських маршрутів, відомих як "смуги солідарності", для максимально безперешкодної доставки зерна та інших вантажів в Україну і з неї.

17 липня 2023 року росія вийшла із зернової угоди, заявивши при цьому, що кораблі в Чорному морі вважатимуться такими, що перевозять військові вантажі.

СШАТуреччинаООНзернова угода

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