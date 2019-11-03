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Російський суд продовжив арешт майна Липецької фабрики Roshen до 13 червня

Майно підприємства перебуває під арештом з квітня 2015 року
Басманний суд Москви продовжив арешт майна Липецької кондитерської фабрики Roshen до 13 червня.
Російський суд продовжив арешт майна Липецької фабрики Roshen до 13 червня Фото: news.bigmir.net

"Басманний суд Москви подовжив термін арешту, накладеного на кондитерську корпорацію Roshen у Липецьку. За клопотанням слідчого термін забезпечувального арешту, накладеного на 12 об'єктів нерухомості, продовжено до 13 червня 2019", - йдеться в заяві, інформує LB.ua.

Зазначають, що призначена судом запобіжний захід дозволяє фабриці експлуатувати арештоване майно, але забороняє продавати його або здавати в оренду.

Під арештом перебувають склад готової продукції, 4 цехи, будівля підсобного корпусу, а також 7 земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. кв. м.

Нагадаємо, що заступник генерального директора Липецької фабрики Roshen Олег Казаков повідомив, що з 15 вересня 2014 року фабрика на два тижні призупиняє роботу. У 2015 році Московський суд визнав законним арешт майна Roshen у Липецьку.

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11 03 2019 14:15
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