Російський суд продовжив арешт майна Липецької фабрики Roshen до 13 червня
"Басманний суд Москви подовжив термін арешту, накладеного на кондитерську корпорацію Roshen у Липецьку. За клопотанням слідчого термін забезпечувального арешту, накладеного на 12 об'єктів нерухомості, продовжено до 13 червня 2019", - йдеться в заяві, інформує LB.ua.
Зазначають, що призначена судом запобіжний захід дозволяє фабриці експлуатувати арештоване майно, але забороняє продавати його або здавати в оренду.
Під арештом перебувають склад готової продукції, 4 цехи, будівля підсобного корпусу, а також 7 земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. кв. м.
Нагадаємо, що заступник генерального директора Липецької фабрики Roshen Олег Казаков повідомив, що з 15 вересня 2014 року фабрика на два тижні призупиняє роботу. У 2015 році Московський суд визнав законним арешт майна Roshen у Липецьку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?