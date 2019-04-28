Російський телеканал анонсував шоу із Зеленським, зняте у 2011 році "Нещодавно обраний президент Володимир Зеленський завжди розумівся на фокусах"

Російський телеканал НТВ анонсував шоу "Магія" із переможцем виборів президента України Володимиром Зеленським, яке було зняте у 2011 році.

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Разом із Зеленським ведучою шоу була також Тетяна Лазарева, повідомляє "Громадське". "Нещодавно обраний президент Володимир Зеленський завжди розумівся на фокусах", — йдеться в анонсі. Нагадаємо, 21 квітня відбулися вибори президента України, на яких перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський, обігнавши чинного главу держави Петра Порошенка на майже 49%.

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