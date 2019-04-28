CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійський телеканал НТВ анонсував шоу "Магія" із переможцем виборів президента України Володимиром Зеленським, яке було зняте у 2011 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російський телеканал анонсував шоу із Зеленським, зняте у 2011 році
"Нещодавно обраний президент Володимир Зеленський завжди розумівся на фокусах"
Фото: соцмережі
Разом із Зеленським ведучою шоу була також Тетяна Лазарева, повідомляє "Громадське".
"Нещодавно обраний президент Володимир Зеленський завжди розумівся на фокусах", — йдеться в анонсі.
Нагадаємо, 21 квітня відбулися вибори президента України, на яких перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський, обігнавши чинного главу держави Петра Порошенка на майже 49%.
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