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російський "тіньовий флот" загрожує екології Євросоюзу – Bild

11 січня 2025, 16:16
російський
Птахи гинуть на узбережжі Сахаліну Фото: Вячеслав Козлов
Країни ЄС задумуються щодо запровадження додаткових санкцій проти таких суден.

Тіньовий флот росії з перевезення нафти почав створювати загрозу для екології країн Європейського союзу: вчора черговий корабель сів на мілину, але біля Німеччини. 

Про це повідомляє німецький таблоїд  Bild.

Видання пише, що в Балтійському морі досі дрейфує танкер Eventin під прапором Панами з 99 тисячами тоннами нафти на борту, він завантажився нафтою в російському порту Усть-Луга 6 січня і відплив у єгипетський Порт-Саїд. 

"Танкер, найімовірніше, входить до складу тіньового флоту РФ - мережі старих суден, які використовуються для транспортування російської нафти в обхід санкцій. За деякими повідомленнями, танкер супроводжував російський військовий корабель", - йдеться в матеріалі. 

Тіньовий флот російського диктатора путіна налічує близько 600 суден, третина з них належить державній компанії "Совкомфлот". 

Таблоїд додає, що решта кораблів зареєстровані під прапорами Панами, Ліберії та Габону, що серйозно ускладнює їх відстеження. 

"Багато з цих танкерів старше 15 років, мають незрозумілу структуру власності та часто не застраховані", - пишуть журналісти. 

Задля маскування походження нафти кремль вигадує різні варіації. 

Наприклад, перевалка нафти у відкритому морі, постійна зміна власників суден і так званий "прапор-хоппінг", коли кораблі переходять під юрисдикцію різних країн для обходу санкцій.

Євросоюз думає щодо запровадження додаткових санкцій проти таких суден, проте жодного рішення поки що не ухвалено.

Експерти попередили, що старі судна становлять величезний ризик для навколишнього середовища, особливо в Балтійському морі. У Greenpeace навіть вказали на потенційну загрозу в районі Кадетського русла в Мекленбурзькій бухті, де в разі аварії може статися масштабна екологічна катастрофа.

"Більшість суден тіньової флотилії не мають страховки, тому в разі аварії витрати ляжуть на прибережні країни", - підсумувало видання.

Вчора, 10 сіячн, російський танкер "тіньового флоту" сів на мілину біля Німеччини.

 

Євросоюзтіньовий фолот рфеекологія

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