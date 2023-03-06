російський "Тинькофф" відмовився виплачувати борги після санкцій ЄС

Банк "Тинькофф" був включений до десятого пакету санкцій ЄС.

російський онлайн-банк "Тінькофф" скасував виплату процентних платежів за єврооблігаціями, номінованими в доларах, за кілька днів після того, як він потрапив під західні санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Банк "Тинькофф" був включений до десятого пакету санкцій ЄС проти росії минулого тижня за вторгнення росію в Україну. Банк вже був змушений призупинити торгівлю в євро, а його додаток було видалено з App Store.

Емітент єврооблігацій TCS Finance DAS, який також входить до групи TCS, заявив, що 3 березня він був повідомлений про відміну виплати відсотків, належних 15 березня, за безстроковими облігаціями на суму 300 млн доларів.

Емітент заявив, що в результаті відсотки 15 березня будуть автоматично анульовані.

Згідно з повідомленням, власники облігацій вважатимуться "що безповоротно відмовилися від свого права на отримання і більше не матимуть жодних прав проти емітента або будь-якої іншої сторони щодо виплати відсотків за березень 2023 року".

"Тинькофф" повідомив, що документація щодо облігацій дозволяє емітенту скасувати купонні виплати. "У поточних умовах ми ухвалили рішення про відміну одного платежу з метою проведення додаткової роботи з обліку інтересів усіх інвесторів, у тому числі за межами росії", - заявили у банку у відповідь на запит про коментар.

Заснований як спеціалізований постачальник кредитних карт підприємцем Олегом Тиньковим, який нині відверто критикує президента путіна, банк "Тинькофф" швидко ріс за останнє десятиліття і входить до списку 13 системоутворюючих фінансових установ Центрального банку росії.