Російський військовий літак порушив повітряний простір Естонії
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Інцидент стався 3 лютого близько полудня в районі острова Вайндлоо. Літак знаходився в повітряному просторі Естонії близько однієї хвилини, повідомила в четвер пресслужба Сил оборони Естонії.
Літак прямував з включеним передавачем, але в момент порушення державного кордону Естонії він не знаходився в радіоконтакті з естонською авіадиспетчерською службою.
У зв'язку з інцидентом у МЗС Естонії в четвер був викликаний посол Росії, йому передали відповідну ноту.
Це перше порушення державного кордону Естонії російським літаком в цьому році. У попередні роки такі інциденти траплялися по декілька разів на рік.
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