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Російський військовий літак порушив повітряний простір Естонії

У попередні роки такі інциденти траплялися по декілька разів на рік
Російський військовий літак Іл-76МД в середу порушив повітряний простір Естонії.
Російський військовий літак порушив повітряний простір Естонії Фото: facebook.com/hnups

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Інцидент стався 3 лютого близько полудня в районі острова Вайндлоо. Літак знаходився в повітряному просторі Естонії близько однієї хвилини, повідомила в четвер пресслужба Сил оборони Естонії.

Літак прямував з включеним передавачем, але в момент порушення державного кордону Естонії він не знаходився в радіоконтакті з естонською авіадиспетчерською службою.

У зв'язку з інцидентом у МЗС Естонії в четвер був викликаний посол Росії, йому передали відповідну ноту.

Це перше порушення державного кордону Естонії російським літаком в цьому році. У попередні роки такі інциденти траплялися по декілька разів на рік.

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04 02 2021 15:58
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