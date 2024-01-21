російський завод "Новатек" після атаки дронів ЗСУ припинив роботу – Bloomberg

Усть-Лузький газоконденсатний завод не працює, заявили в "Новатек".

Українські ЗМІ пишуть, що атаку здійснили київські війська, передає агенція Bloomberg.

Пожежа після атаки українських безпілотників минулими вихідними призупинила роботу виробництва палива на заводі ПАТ "Новатек" в балтійському порту Усть-Луга.

Українські сайти посиланням на джерела в СБУ стверджують, що напад був спецоперацією українських силовиків.

Також BBC з посиланням на офіційне джерело в Києві, яке воно не назвало, повідомило, що спецназ завдав удару по заводу з дронів.

Пожежа стала результатом "зовнішнього впливу", заявили в "Новатек" в минулу неділю.

росЗМІ писали, що безпілотники вдарили по об’єкту в Ленінградській області рано вранці за місцевим часом у неділю, хоча міністерство оборони рф повідомило про відсутність атак у цьому районі.

Інцидент стався через кілька днів після того, як москва заявила, що український безпілотник був збитий поблизу Санкт-Петербурга в Ленінградській області, приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною. Це був перший відомий випадок, коли БПЛА було помічено на території з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну майже 23 місяці тому.

Порт Усть-Луга є одним із двох основних експортних джерел енергії в Балтійському морі, розташований приблизно за 130 кілометрів на південний захід від Санкт-Петербурга, рідного міста президента росії путіна, і неподалік від кордону з Естонією.

За даними "Новатек", Усть-Лузький газоконденсатопереробний завод припинив всі технологічні операції. Обійшлося без постраждалих.

Комплекс переробляє газовий конденсат на нафту, авіаційне паливо та газойль, а нафтопродукти відвантажує на закордонні ринки. В минулому році на заводі було перероблено майже 7 млн тонн газового конденсату, повідомляє Новатек. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.

Українські дрони регулярно атакували райони в центральній частині росії, включно з московською областю, і райони, що межують з Україною. В суботу Міноборони рф повідомило про перехоплення безпілотників у Смоленській, Тульській та Орловській областях.