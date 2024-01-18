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Українські дрони атакували нафтобазу в Санкт-Петербурзі – ЗМІ

18 січня 2024, 10:54
Українські дрони атакували нафтобазу в Санкт-Петербурзі – ЗМІ
Фото: hromadske.tv
Безпілотники ГУР сьогодні вночі уразили нафтобазу в Ленінградській області росії.

Це була чергова спецоперація Головного управління розвідки МОУ. 

Про це повідомляє УП, посилаючись на  співрозмовника в спецслужбах. 

"Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях.

Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил", - заявив анонімний співрозмовник. 

За його словами, ЗСУ не вперше атакували Ленінградську область рф. 

"Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув", - сказав він.

Ми вже повідомляли, що українські дрони пролетіли більше 1000 км і дістались Ленінградської області, проте в росії відсутня інформація про постраждалих чи руйнування.
 
міноборониГУРдрон. Санкт-Петербург

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