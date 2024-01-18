Українські дрони атакували нафтобазу в Санкт-Петербурзі – ЗМІ

Безпілотники ГУР сьогодні вночі уразили нафтобазу в Ленінградській області росії.

Це була чергова спецоперація Головного управління розвідки МОУ.

Про це повідомляє УП, посилаючись на співрозмовника в спецслужбах.

"Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях.

Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил", - заявив анонімний співрозмовник.

За його словами, ЗСУ не вперше атакували Ленінградську область рф.

"Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув", - сказав він.