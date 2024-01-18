Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські дрони пролетіли більше 1000 км і дістались Ленінградської області

18 січня 2024, 10:39
Українські дрони пролетіли більше 1000 км і дістались Ленінградської області
Сьогодні вночі Україна вперше атакувала безпілотниками Ленінградську область – найкоротша відстань до Санкт-Петербурга складає більше 1200 км.

Про це повідомило Міноборони росії, пишуть росЗМІ.

російські видання пишуть про першу зафіксовану спробу ЗСУ атаки по Лєнобласті.

Стало відомо, що міжнародний аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі вводив план "Килим": встановлювалися обмеження на зліт і посадку літаків. 

Міністерство оборони росії заявляє, що дрон був перехоплений черговими засобами протиповітряної оборони, інформація про постраждалих чи руйнування відсутня.

Це перша зафіксована спроба атаки Збройних сил України по Ленінградській області.

Раніше найвіддаленішим регіоном, куди долітали українські безпілотники, була Псковська область, найкоротша відстань до Пскова - 830 км. Це сталось в ніч на 30 серпня. Тоді в районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому "Хрести", в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Крім того, сьогодні гучно було і біля столиці рф - під москвою чули вибухи: росіяни заявили про атаку дронів.

Українська сторона атаки безпілотниками поки не підтвердила.

 
дрониатакаЗСУЛенінградська область

Останні матеріали

Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив
Політика
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив "піти на війну"…з ворогом №1 – Newsweek
Переклад iPress – 18 січня 2024, 12:00
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Політика
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Переклад iPress – 18 січня 2024, 08:14
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 17 січня 2024, 16:23
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 січня 2024, 23:37
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Cуспільство
Мінус один A-50. Як ЗСУ провели спецоперацію проти російських засобів раннього попередження – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2024, 16:18
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Політика
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Переклад iPress – 16 січня 2024, 12:42
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 січня 2024, 08:11
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Політика
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 січня 2024, 15:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється