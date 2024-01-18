Українські дрони пролетіли більше 1000 км і дістались Ленінградської області

Сьогодні вночі Україна вперше атакувала безпілотниками Ленінградську область – найкоротша відстань до Санкт-Петербурга складає більше 1200 км.

Про це повідомило Міноборони росії, пишуть росЗМІ.

російські видання пишуть про першу зафіксовану спробу ЗСУ атаки по Лєнобласті.

Стало відомо, що міжнародний аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі вводив план "Килим": встановлювалися обмеження на зліт і посадку літаків.

Міністерство оборони росії заявляє, що дрон був перехоплений черговими засобами протиповітряної оборони, інформація про постраждалих чи руйнування відсутня.

Це перша зафіксована спроба атаки Збройних сил України по Ленінградській області.

Раніше найвіддаленішим регіоном, куди долітали українські безпілотники, була Псковська область, найкоротша відстань до Пскова - 830 км. Це сталось в ніч на 30 серпня. Тоді в районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому "Хрести", в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Крім того, сьогодні гучно було і біля столиці рф - під москвою чули вибухи: росіяни заявили про атаку дронів.

Українська сторона атаки безпілотниками поки не підтвердила.