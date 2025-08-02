росію атакували десятки дронів: загорілися НПЗ, радіозавод і військовий аеродром

Влада підтвердила удари по промислових підприємствах у кількох регіонах, а також введення обмежень на зв’язок і тимчасове призупинення роботи аеропортів.

У ніч на 2 серпня в кількох регіонах рф пролунали вибухи, супроводжувані роботою систем протиповітряної оборони.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Очевидці повідомляють про атаку безпілотників, великі пожежі на нафтопереробних заводах, вибухи на радіозаводах і біля військового аеродрому.

У соцмережах з’явилися відео великої пожежі, ймовірно, на території Новокуйбишевського НПЗ в Самарській області. На кадрах чути звуки, схожі на безпілотники та роботу систем ППО.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив удар по Новокуйбишевську:

"Сьогодні вранці ворожі безпілотники атакували одне з промислових підприємств у місті. На місці працюють оперативні служби", — написав він. Також введено тимчасові обмеження мобільного інтернету, а самарський аеропорт призупинив роботу.

Безпілотники, ймовірно, вразили й АТ "Виробниче об’єднання "Електроприбор" у Пензі — підприємство оборонного сектору, що виготовляє елементи управління для ракетних систем і засобів зв’язку. Поруч розташований радіозавод, який, за даними очевидців, теж постраждав.

Біля аеродрому Дягілево у Рязанській області пролунали гучні вибухи. Ще один нафтопереробний завод, ймовірно, був уражений у Рязані - місцеві пабліки опублікували відео з вогняним стовпом. Влада підтвердила атаку безпілотників, але не уточнила, яке саме підприємство постраждало.

Про атаки безпілотників і роботу систем ППО також повідомляють жителі Липецької та Воронезької областей.

Нагадаємо, що АТ "Куйбишевський НПЗ" спеціалізується на виробництві моторного пального та інших нафтопродуктів.

Крім того, цього тижня хакери заявили про атаку на російський "Аерофлот".