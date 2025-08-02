Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росію атакували десятки дронів: загорілися НПЗ, радіозавод і військовий аеродром

02 серпня 2025, 10:17
росію атакували десятки дронів: загорілися НПЗ, радіозавод і військовий аеродром
image: afp
Влада підтвердила удари по промислових підприємствах у кількох регіонах, а також введення обмежень на зв’язок і тимчасове призупинення роботи аеропортів.

У ніч на 2 серпня в кількох регіонах рф пролунали вибухи, супроводжувані роботою систем протиповітряної оборони. 

Про це пишуть російські Telegram-канали. 

Очевидці повідомляють про атаку безпілотників, великі пожежі на нафтопереробних заводах, вибухи на радіозаводах і біля військового аеродрому.

У соцмережах з’явилися відео великої пожежі, ймовірно, на території Новокуйбишевського НПЗ в Самарській області. На кадрах чути звуки, схожі на безпілотники та роботу систем ППО.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив удар по Новокуйбишевську:
"Сьогодні вранці ворожі безпілотники атакували одне з промислових підприємств у місті. На місці працюють оперативні служби", — написав він. Також введено тимчасові обмеження мобільного інтернету, а самарський аеропорт призупинив роботу.

Безпілотники, ймовірно, вразили й АТ "Виробниче об’єднання "Електроприбор" у Пензі — підприємство оборонного сектору, що виготовляє елементи управління для ракетних систем і засобів зв’язку. Поруч розташований радіозавод, який, за даними очевидців, теж постраждав.

Біля аеродрому Дягілево у Рязанській області пролунали гучні вибухи. Ще один нафтопереробний завод, ймовірно, був уражений у Рязані - місцеві пабліки опублікували відео з вогняним стовпом. Влада підтвердила атаку безпілотників, але не уточнила, яке саме підприємство постраждало.

Про атаки безпілотників і роботу систем ППО також повідомляють жителі Липецької та Воронезької областей.

Нагадаємо, що АТ "Куйбишевський НПЗ" спеціалізується на виробництві моторного пального та інших нафтопродуктів.

Крім того, цього тижня хакери заявили про атаку на російський "Аерофлот".

 
війнавтрати рф

Останні матеріали

Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється