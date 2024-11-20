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росію було атаковано майже сотнею БпЛА: долетіли до московської області

20 листопада 2024, 08:43
росію було атаковано майже сотнею БпЛА: долетіли до московської області
image: afp
В міноборони рф заявили, що за вечір і ніч було збито 88 дронів.

Відомство оголосило, що з вечора українські війська атакували рф безпілотниками, і що тільки за ніч сили ППО нібито збили 44 дрони.

Про це Міноборони рф написало в Telegram-каналі. 

"20 БПЛА збили над Новгородською областю рф, 5 – над Курською, 4 – над Орловською, по 3 – над Бєлгородською, Тульською і Тверською, по 2 – над Брянською, Московською і Смоленською областями рф", - йдеться в дописі. 

російське відомство замовчує наслідки. 

Проте російський Telegram-канал Astra, посилаючись на місцевих жителів пише, що вночі атакували 13-ий арсенал головного ракетно-артилерійського управління в селищі Котово Новгородської області рф.

Крім того, Telegram-канал База додає, що безпілотники ввечері атакували Олексіївку в Бєлгородській області рф.

"Внаслідок падіння уламків від безпілотників на території одного з підприємств пошкоджені виробничі приміщення.Також зафіксоване пошкодження на інфраструктурному об'єкті та на лінії електропередач. Жителі кількох вулиць тимчасово залишаються без світла", - заявив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Також вчора, 19 листопада, ми писали, що ЗСУ вперше завдали удару по росії ракетами ATACMS.

 

війна в Україніатаки по рф

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