росію було атаковано майже сотнею БпЛА: долетіли до московської області

В міноборони рф заявили, що за вечір і ніч було збито 88 дронів.

Відомство оголосило, що з вечора українські війська атакували рф безпілотниками, і що тільки за ніч сили ППО нібито збили 44 дрони.

Про це Міноборони рф написало в Telegram-каналі.

"20 БПЛА збили над Новгородською областю рф, 5 – над Курською, 4 – над Орловською, по 3 – над Бєлгородською, Тульською і Тверською, по 2 – над Брянською, Московською і Смоленською областями рф", - йдеться в дописі.

російське відомство замовчує наслідки.

Проте російський Telegram-канал Astra, посилаючись на місцевих жителів пише, що вночі атакували 13-ий арсенал головного ракетно-артилерійського управління в селищі Котово Новгородської області рф.

Крім того, Telegram-канал База додає, що безпілотники ввечері атакували Олексіївку в Бєлгородській області рф.

"Внаслідок падіння уламків від безпілотників на території одного з підприємств пошкоджені виробничі приміщення.Також зафіксоване пошкодження на інфраструктурному об'єкті та на лінії електропередач. Жителі кількох вулиць тимчасово залишаються без світла", - заявив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Також вчора, 19 листопада, ми писали, що ЗСУ вперше завдали удару по росії ракетами ATACMS.