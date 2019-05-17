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Росію не кликали на інавгурацію, – МЗС

"Російська Федерація не була запрошена на ці заходи. Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які, звісно, активно співпрацюють з Україною"
Російську Федерацію не запрошували для участі у церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.
Росію не кликали на інавгурацію, – МЗС Фото з вільних джерел

"Російська Федерація не була запрошена на ці заходи. Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які, звісно, активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами і друзями", - сказала речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко. Про це повідомляє "Українська правда".

Вона додала, що наразі Україна вже отримала низку підтверджень участі в інавгурації від запрошених лідерів кількох країн.

"Маємо підтвердження, що президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини завітають на церемонію. Крім того, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, а також помічник Генерального секретаря НАТО. Будуть численні представники урядів і парламентів країн ЄС, групи семи, держав-партнерів України", - сказала Зеленко.

Нагадаємо, що інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

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17 05 2019 19:20
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