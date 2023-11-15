росія не потерпить навіть "частковий" вступ України в НАТО – кремль

Речниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що росія не потерпить вступу України до НАТО, навіть якщо це буде "часткова" участь.

Про це пише російське агентство ТАСС.

Захарова дала коментар щодо слів колишнього генереального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, який запропонував ідею "часткового членства" України в НАТО.

"Ми постійно роз'яснюємо нашу позицію з приводу вступу України до НАТО… По частинах або без якихось частин, у якому завгодно вигляді, вступ України до Атлантичного блоку для росії неприйнятний", - сказала Захарова.

Екс генсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо вступу України до Альянсу, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані росією території.

Расмуссен також заявив про те, що план "часткового членства" України не символізуватиме заморожування конфлікту, а навпаки означатиме рішучість попередити росію, що вона не може перешкодити вступу України до блоку.