росія не потерпить навіть "частковий" вступ України в НАТО – кремль
Про це пише російське агентство ТАСС.
Захарова дала коментар щодо слів колишнього генереального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, який запропонував ідею "часткового членства" України в НАТО.
"Ми постійно роз'яснюємо нашу позицію з приводу вступу України до НАТО… По частинах або без якихось частин, у якому завгодно вигляді, вступ України до Атлантичного блоку для росії неприйнятний", - сказала Захарова.
Екс генсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо вступу України до Альянсу, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані росією території.
Расмуссен також заявив про те, що план "часткового членства" України не символізуватиме заморожування конфлікту, а навпаки означатиме рішучість попередити росію, що вона не може перешкодити вступу України до блоку.