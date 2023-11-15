Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія не потерпить навіть "частковий" вступ України в НАТО – кремль

15 листопада 2023, 19:48
росія не потерпить навіть
Фото: Reuters
Речниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що росія не потерпить вступу України до НАТО, навіть якщо це буде "часткова" участь.

Про це пише російське агентство ТАСС.

Захарова дала коментар щодо слів колишнього генереального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, який запропонував ідею "часткового членства" України в НАТО.

"Ми постійно роз'яснюємо нашу позицію з приводу вступу України до НАТО… По частинах або без якихось частин, у якому завгодно вигляді, вступ України до Атлантичного блоку для росії неприйнятний", - сказала Захарова.

Екс генсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо вступу України до Альянсу, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані росією території.

Расмуссен також заявив про те, що план "часткового членства" України не символізуватиме заморожування конфлікту, а навпаки означатиме рішучість попередити росію, що вона не може перешкодити вступу України до блоку.

 
РосіяНАТОРасмуссен

Останні матеріали

Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Політика
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 16:10
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Cуспільство
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 12:34
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Політика
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 07:23
США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Політика
США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 16:30
Політика
"Верхи на тигрі". Війна путіна: де вона закінчується? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 12:02
Майже як 1930-ті роки. США не повинні повторити помилок Британії та Франції напередодні Другої світової війни – Сет Кропсі
Політика
Майже як 1930-ті роки. США не повинні повторити помилок Британії та Франції напередодні Другої світової війни – Сет Кропсі
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 08:24
Хліб та Видовища
"Заради всього людства". Серіал, що трансформує наше розуміння історії – Меган Гарбер
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 18:29
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Політика
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 16:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється