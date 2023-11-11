Екс-глава НАТО пропонує приєднати Україну до Альянсу без окупованих територій – The Guardian

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував вступ Україні до альянсу, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані території.

Про це пише The Guardian.

Андерс Фог Расмуссен був генеральним секретарем НАТО в 2009-2014 роках.

Він наполягає на тому, що план часткового членства України не буде символізувати заморожування конфлікту - натомість означатиме рішучість попередити росію, що вона не може перешкодити вступу України до НАТО.

Колишній генеральний секретар заявив, що питання членства України в НАТО не можна знову відкладати на наступний рік.

"Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до вступу в НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО", - сказав Расмуссен.

Прихильників членства України в НАТО стримує те, що поширення статті 5 договору Альянсу про колективну самооборону на всю українську території зобов’яже країни-члени НАТО стати на активний захист країни, що перебуває у війні.

Генсек вважає, що виключення з-під дії договору територій, які утримує рф, зменшить загрозу конфлікту між росією і НАТО.

Расмуссен заперечив, що цей крок заморозить конфлікт, віддавши українську територію росії.

"Абсолютна надійність гарантій за статтею 5 утримала б рф від посилення нападів на українську територію в межах НАТО і таким чином звільнила б українські сили для відправки на фронт" - додав Расмуссен.

"Щоб зробити статтю 5 переконливою, необхідно дати росії чіткий сигнал про те, що будь-яке порушення території НАТО буде зустрінуте відповіддю", - підсумував Расмуссен.

В певному сенсі пропозиція схожа на запровадження безпольотної зони для росії, щоб вона не могла літати над українською територією або бити ракетами по українським містам.

За словами Расмуссена, в історії існує не зовсім точний прецедент: коли Західна Німеччина приєдналася до Альянсу в 1955 році, стаття 5 поширювалася тільки на її територію, але не на територію Східної Німеччини.

Він назвав три основні причини, чому Україні слід запропонувати членство. По-перше, Україна в НАТО виступала б як оплот проти все ще агресивної росії.

По-друге, сказав він, слід усвідомити, що сірі зони – це зони небезпеки, а нейтралітету в старому розумінні більше не існує.

Насамкінець, стверджує він, що українська армія зараз є найбільш загартованою в боях армією в Європі і може стати надбанням і прикладом для інших європейських держав.